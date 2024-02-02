Рух у напрямку євроінтеграції вимагає приведення законодавства у відповідність до європейського. У випадку зі страхуванням транспортних засобів це призведе до відповідного зростання вартості полісів.

Податковий комітет рекомендував прийняти законопроект N8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у другому читанні та в цілому.

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Проблемами, які має вирішити законопроект:

недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП;

низький ліміт відповідальності страховика;

державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування;

недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України;

обмежена роль держави в контролі за його діяльністю.

Законопроектом пропонується: