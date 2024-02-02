Рух у напрямку євроінтеграції вимагає приведення законодавства у відповідність до європейського. У випадку зі страхуванням транспортних засобів це призведе до відповідного зростання вартості полісів.
Податковий комітет рекомендував прийняти законопроект N8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у другому читанні та в цілому.
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Проблемами, які має вирішити законопроект:
- недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП;
- низький ліміт відповідальності страховика;
- державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування;
- недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України;
- обмежена роль держави в контролі за його діяльністю.
Законопроектом пропонується:
- поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
- запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
- запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
- розширити застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.