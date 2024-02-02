Движение в направлении евроинтеграции требует приведения законодательства в соответствие с европейским. В случае со страхованием транспортных средств это приведет к соответствующему росту стоимости полисов.

Налоговый комитет рекомендовал принять законопроект N8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом.

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Проблемами, которые должен решить законопроект:

несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате ДТП;

низкий лимит ответственности страховщика;

государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;

недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины;

ограниченная роль государства в контроле за его деятельностью.

Законопроектом предлагается: