Движение в направлении евроинтеграции требует приведения законодательства в соответствие с европейским. В случае со страхованием транспортных средств это приведет к соответствующему росту стоимости полисов.
Налоговый комитет рекомендовал принять законопроект N8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом.
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Проблемами, которые должен решить законопроект:
- несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате ДТП;
- низкий лимит ответственности страховщика;
- государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;
- недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины;
- ограниченная роль государства в контроле за его деятельностью.
Законопроектом предлагается:
- постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.
- ввести быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).
- ввести прямое урегулирование во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
- расширить применение "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.