Почти новую BMW M3 продают за $13 000

На украинском рынке появилась настоящая находка для ценителей мощных немецких авто - заряженная BMW M3 G80 2022 года за символические $13 000, пишет topgir.com.ua. И это не шутка. По крайней мере до того момента, пока вы не посмотрите на фото.

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Начнем с того, все выглядит более чем привлекательно: пробег - всего 2000 км. То есть, машина практически новая. Ну, точнее то, что от нее осталось. Смотрим фото.

Похоже, эта M3 пережила не просто ДТП, а полноценную борьбу с геометрией. Причем, похоже, геометрия проиграла. Левая часть кузова смята настолько, что двери превратились в нечто среднее между бумажной гармошкой и модерновым скульптурным объектом. Задняя часть - как после встречи с прессом для переработки металла. Остекление - в воспоминаниях. А крыша, похоже, обиделась и ушла вон.

В таком виде авто выглядит не столько разбитым, сколько переосмысленным. Но есть но. Цена целой BMW M3 G80 2022 года в Украине может достигать $90 000. Поэтому предложение за $13 000 выглядит как привлекательное... для очень смелых или очень оптимистичных покупателей.

Вполне возможно, что авто еще "оживет" - если найдется мастер с золотыми руками или перекуп, который вложится в ее восстановление. Возможно через несколько месяцев этот автомобиль снова появится в продаже, а в объявлении будет написано "не битая не крашеная", состояние "сел и поехал".