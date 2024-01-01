Майже нову BMW M3 продають за $13 000

На українському ринку з’явилася справжня знахідка для поціновувачів потужних німецьких авто — заряджена BMW M3 G80 2022 року за символічні $13 000, пише topgir.com.ua. І це не жарт. Принаймні до того моменту, поки ви не подивитеся на фото.

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Почнемо з того, все виглядає більш ніж привабливо: пробіг — лише 2000 км. Тобто, машина практично нова. Ну, точніше те, що від неї залишилося. Дивимось фото.

Схоже, ця M3 пережила не просто ДТП, а повноцінну боротьбу з геометрією. Причому, схоже, геометрія програла. Ліва частина кузова зім’ята настільки, що двері перетворились у щось середнє між паперовою гармошкою та модерновим скульптурним об’єктом. Задня частина — як після зустрічі з пресом для переробки металу. Скління — у спогадах. А дах, схоже, образився і пішов геть.

У такому вигляді авто виглядає не стільки розбитим, скільки переосмисленим. Але є але. Ціна цілої BMW M3 G80 2022 року в Україні може сягати $90 000. Тож пропозиція за $13 000 виглядає як приваблива… для дуже сміливих або дуже оптимістичних покупців.

Цілком можливо, що авто ще "оживе" — якщо знайдеться майстер із золотими руками чи перекуп, який вкладеться у її відновлення. Можливо за кілька місяців цей автомобіль знову з’явиться у продажу, а в оголошенні буде написано "не бита не крашена", стан "сів та поїхав".