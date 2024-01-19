Сразу два подразделения ГСЧС Украины сообщили о пополнении парка пожарно-спасательной техникой: Белая Церковь и Ивано-Франковск поставили на дежурство полученный в подарок спецтранспорт.

Белая Церковь

Белоцерковские спасатели получили три единицы специальной техники, из которых две приобрела местная громада.

От городского совета поступили две легковые полноприводные машины для оперативного выезда. Автомобили Toyota Land Cruiser и Renault Duster уже получили необходимое специализированное оборудование для светового и звукового оповещения.

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Также на дежурство поставлен пожарный автомобиль Volvo FM 12, приобретенный благотворителями. Он способен доставлять на место пожара 3 т воды и 400 л пенообразователя. Двухрядная кабина рассчитана на экипаж из шести бойцов.

Ивано-Франковск

В Главном управлении ГСЧС Украины области состоялось официальное вручение техники и оборудования полученного в рамках повышения эффективности работы аварийно-спасательной службы специального назначения.

По программе "Польская помощь" приобретение техники профинансировало Министерство иностранных дел Республики Польша. Сертификат на технику и оборудование, среди которых были и квадроцикл, квадрокоптер, четырехместный катамаран и профессиональный 3D-принтер, спасателям Прикарпатья вручила Генеральный Консул Республики Польша во Львове – Элиза Дзвонкевич.



"Спасателям люди очень доверяют и всегда ждут, что они помогут в любой ситуации, и пусть им помогает спасать жизни и техника, которую мы сегодня передали. Это не первый наш проект мы давно тесно сотрудничаем со спасателями Прикарпатья", – отметила Элиза Дзвонкевич.