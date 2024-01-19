Відразу два підрозділи ДСНС України повідомили про поповнення парку пожежно-рятувальною технікою: Біла Церква та Івано-Франківськ поставили на чергування отриманий у дарунок спецтранспорт.

Біла Церква

Білоцерківські рятувальники отримали три одиниці оперативної техніки, з яких дві придбала місцева громада.

Від міської ради надійшли дві легкові повнопривідні машини для оперативного виїзду. Автомобілі Toyota Land Cruiser та Renault Duster уже отримали необхідне спеціалізоване обладнання для світлового та звукового сповіщення.

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Також на чергування поставлено пожежний автомобіль Volvo FM 12, придбаний благодійниками. Він спроможний доставляти на місце пожежі 3 т води та 400 л піноутворювача. Дворядна кабіна розрахована на екіпаж із шести бійців.

Івано-Франківськ

У Головному управлінні ДСНС України області відбулося офіційне вручення техніки та обладнання отриманого в рамках підвищення ефективності роботи аварійно-рятувальної служби спеціального призначення.

За програмою "Польська допомога" придбання техніки профінансувало Міністерство закордонних справ Республіки Польща. Сертифікат на техніку й обладнання, з-поміж яких були й квадроцикл, квадрокоптер, чотиримісний катамаран та професійний 3D-принтер, рятувальникам Прикарпаття вручила Генеральний Консул Республіки Польща у Львові – Еліза Дзвонкєвіч.



"Рятувальникам люди дуже довіряють і завжди чекають, що вони допоможуть у будь-якій ситуації, і нехай їм допомагає рятувати життя і техніка, яку ми сьогодні передали. Це не перший наш проєкт ми давно тісно співпрацюємо з рятувальниками Прикарпаття", – зазначила Еліза Дзвонкєвіч.