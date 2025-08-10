Почему не стоит покупать подержанные автомобили с "небольшим пробегом"

На первый взгляд, подержанные автомобили с меньшим пробегом могут казаться отличной инвестицией, но за выгодной сделкой может скрываться тайная правда. О возможных рисках рассказали на сайте express.co.uk.

Читайте также: Названы самые популярные подержанные авто из США за 2025 год

По словам экспертов, некоторые подержанные бензиновые и дизельные автомобили могут иметь механические проблемы или повреждения, даже если они имеют небольшой пробег. Сара Дженкинс, специалист по My Car Reg Check, утверждает, что водители склонны автоматически считать, что автомобиль с меньшим пробегом будет надежным и с меньшей вероятностью будет ломаться.

Меньший пробег означает, что компоненты имели меньше шансов на серьезные и, возможно, неизлечимые неисправности. Однако Сара предупредила, что это может иметь серьезные последствия, в частности, вероятность того, что транспортные средства были забыты и не обслуживались должным образом. Даже автомобили, простаивающие в гаражах, могут быть проблемой, поскольку шины, тормоза, двигатели и все резиновые детали могут пострадать.

Проверить пробег автомобиля можно тут

Сара сказала: “Люди считают, что автомобиль с пробегом 30 000 километров автоматически безопаснее, чем тот, что имеет 80 000, но это не всегда правда. Автомобили созданы для того, чтобы ими ездили. Если они простаивают месяцами или годами, у них часто возникают скрытые механические проблемы, которые проявляются только тогда, когда становится слишком поздно”.

“Сейчас мы видим реальную закономерность в данных. Некоторые из самых больших проблем, которые мы отмечаем в подержанных автомобилях с небольшим пробегом, включают изношенную резину, заклинившие тормоза, вялый двигатель и влажность в салоне. Эта выгодная покупка может не показаться такой дешевой, когда вы получите счет за устранение этих недостатков”.

Обычно рекомендуется управлять транспортными средствами не менее 10-30 минут еженедельно для их надлежащего хранения. Между тем водители должны следить за такими вещами, как уровень масла, охлаждающей жидкости и шин, чтобы убедиться, что они готовы к дорожному движению.

Сара добавила, что участники дорожного движения не должны бояться спрашивать о том, насколько хорошо ухаживали за автомобилем, когда завершают сделку по подержанной модели. Она также рекомендует участникам дорожного движения всегда проверять историю регистрации автомобиля перед завершением сделки.

Сара добавила: “Задавайте вопросы. Регулярно ли обслуживался автомобиль? Хранился ли он в гараже или оставался на улице? Есть ли четкий след техосмотра, который показывает стабильный пробег? Хорошая история важнее низкий показатель одометра. Небольшой пробег может быть преимуществом, но только при условии надлежащего ухода за автомобилем. Это не гарантия качества. Иногда бывает наоборот”.