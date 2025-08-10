Чому не варто купувати вживані авто з "невеликим пробігом"

На перший погляд, вживані автомобілі з меншим пробігом можуть здаватися чудовою інвестицією, але за вигідною угодою може приховуватися таємна правда. Про можливі ризики розповіли на сайті express.co.uk.

За словами експертів, деякі вживані бензинові та дизельні автомобілі можуть мати механічні проблеми або пошкодження, навіть якщо вони мають невеликий пробіг. Сара Дженкінс, спеціаліст з My Car Reg Check, стверджує, що водії схильні автоматично вважати, що автомобіль з меншим пробігом буде надійнішим і з меншою ймовірністю ламатиметься.

Менший пробіг означає, що компоненти мали менше шансів на серйозні та, можливо, невиліковні несправності. Однак Сара попередила, що це може мати серйозні наслідки, зокрема, ймовірність того, що транспортні засоби були забуті та не обслуговувалися належним чином. Навіть автомобілі, що простоюють у гаражах, можуть бути проблемою, оскільки шини, гальма, двигуни та усі гумові деталі можуть постраждати.

Сара сказала: “Люди вважають, що автомобіль з пробігом 30 000 кілометрів автоматично безпечніший, ніж той, що має 80 000, але це не завжди правда. Автомобілі створені для того, щоб ними їздили. Якщо вони простоюють місяцями чи роками, у них часто виникають приховані механічні проблеми, які проявляються лише тоді, коли стає надто пізно”.

“Зараз ми бачимо реальну закономірність у даних. Деякі з найбільших проблем, які ми відзначаємо у вживаних автомобілях з невеликим пробігом, включають зношену гуму, заклинивши гальма, млявий двигун та вологість у салоні. Ця вигідна покупка може не здатися такою дешевою, коли ви отримаєте рахунок за усунення цих недоліків”.

Зазвичай рекомендується керувати транспортними засобами щонайменше 10-30 хвилин щотижня для їхнього належного зберігання. Тим часом водії повинні стежити за такими речами, як рівень оливи, охолоджувальної рідини та шин, щоб переконатися, що вони готові до дорожнього руху.

Сара додала, що учасники дорожнього руху не повинні боятися запитувати про те, наскільки добре доглядали за автомобілем, коли завершують угоду щодо вживаної моделі. Вона також рекомендує учасникам дорожнього руху завжди перевіряти історію реєстрації автомобіля перед завершенням угоди.

Сара додала: “Ставте питання. Чи регулярно обслуговувався автомобіль? Чи зберігався він у гаражі чи залишався на вулиці? Чи є чіткий слід техогляду, який показує стабільний пробіг? Хороша історія важливіша за низький показник одометра. Невеликий пробіг може бути перевагою, але лише за умови належного догляду за автомобілем. Це не гарантія якості. Іноді буває навпаки”.