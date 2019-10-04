В сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц, сообщает Укравтопром.

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортируемых легковых авто, что были в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.

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Самым популярным подержанным автомобилем месяца был Volkswagen Passat. В сентябре украинцы привезли и зарегистрировали 1460 старых Пассатов. Вторым стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1315 авто этой модели. На третьем месте Skoda Octavia с результатом 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 912 регистраций. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 798 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввозимых из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Напомним, что рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего лишь 61,7 тыс. машин.

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