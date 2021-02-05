В Украине снова увеличилась доля подержанных машин среди впервые зарегистрированных легковых авто.

Так, в январе 2021 года на украинские номера перешли 25,6 тыс. авто с пробегом, ввезенных из других стран. Это в 4,5 раза больше, чем новых авто, зарегистрированных за тот же период, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Сколько украинцы заплатили за растаможку авто в 2020 году

В результате импортированный секонд-хенд в январе занял 82% первичного рынка легковых автомобилей против 80% годом ранее.

Автомобили старше 10 лет охватили 45% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2021 года авто с пробегом, треть регистраций бывших в употреблении пришлось на машины изготовленные от 6 до 10 лет назад и 22% – на относительно молодые автомобили – не старше 5 лет.

Самым популярным на рынке импортированного секонд-хенда стал автомобиль Renault Megane. В течение прошлого месяца владельцами этой модели стали 1577 украинцев. На втором месте Volkswagen Passat, на этом автомобиле свой выбор остановили 1369 автомобилистов. Шкоде Октавии отдали предпочтение 1287 украинцев и это третий результат. Четвертая позиция у Volkswagen Golf – 1176 регистраций. Замыкает пятерку самых востребованных б/у иномарок – Ford Focus. В январе 986 Фокусов поменяли свои иностранные номера на украинские.

Напомним, в январе 2021 года украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей.