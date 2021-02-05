В Україні знову збільшилася частка старих машин серед вперше зареєстрованих легкових авто.

Так, у січні 2021 року на українські номери перейшли 25,6 тис. авто з пробігом, ввезених з інших країн. Це в 4,5 рази більше, ніж нових авто, зареєстрованих за той самий період, повідомляє Укравтопром.

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У результаті імпортований секонд-хенд в січні зайняв 82% первинного ринку легкових автомобілів проти 80% роком раніше.

Автомобілі віком понад 10 років охопили 45% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2021 року авто з пробігом, третина реєстрацій вживаних припало на машини виготовлені від 6 до 10 років назад і 22% – на відносно молоді автомобілі – не старші 5 років

Найпопулярнішим на ринку імпортованого секонд-хенду став автомобіль Renault Megane. Впродовж минулого місяця власниками цієї моделі стали 1577 українців. На другому місці Volkswagen Passat, на цьому автомобілі свій вибір зупинили 1369 автомобілістів. Шкоді Октавії віддали перевагу 1287 українців і це третій результат. Четверта позиція у Volkswagen Golf – 1176 реєстрацій. Замикає п’ятірку найбільш затребуваних б/в іномарок – Ford Focus. У січні 986 Фокусів поміняли свої іноземні номери на українські.

Нагадаємо, у січні 2021 року українці придбали 5,7 тис. нових легкових автівок.