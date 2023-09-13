Статистика свидетельствует, что цены остаются стабильными, а в последние месяцы даже несколько снизились.

В августе 2023 года оптовые цены на подержанные автомобили в Европе остаются стабильными, свидетельствует ценовой индекс AUTO1 Group. По сравнению с июнем цены стали меньше на 0,5%: 147,4 против 148,2.

Кстати говоря в США упали цены на подержанные автомобили, особенно электрические

Ценовой индекс AUTO1 Group, январь-2015 — август 2023

Самыми дорогими автомобили с пробегом в Европе были год назад – в июле 2022 года. Тогда индекс цен AUTO1 Group был рекордно высоким за все время мониторинга – на уровне 171,6. В августе 2023 года цены на подержанные автомобили оказались самыми низкими за последние 12 месяцев, на 13,6% ниже по сравнению с июлем-2022, однако все еще на 25,5% выше, чем до начала пандемии COVID-19, в июле 2019 года.

В целом данные AUTO1 Group Price Index демонстрируют, что средние цены на автомобили с пробегом в Европе стабилизировались и существенно не изменяются с начала года уже восемь месяцев подряд. Если сравнивать январь и июль, то они снизились на 1,3%.

Что такое ценовой индекс AUTO1 Group

Показатель разработан на основе базы данных компании AUTO1 Group, содержащей записи около 3,6 миллиона сделок купли-продажи авто. Таким образом, можно увидеть, как меняется средняя цена на машины. Отправной точкой является январь 2015 с базовым значением 100, с которым и происходят все дальнейшие сравнения.