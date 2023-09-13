Статистика свідчить, що ціни залишаються стабільними, а за останні місяці навіть дещо знизились.

У серпні 2023 року оптові ціни на вживані авто в Європі залишаються стабільними, свідчить ціновий індекс AUTO1 Group. У порівнянні з червнем, ціни стали меншими на 0,5%: 147,4 проти 148,2.

До речі у США впали ціни на вживані авто, особливо електричні

Ціновий індекс AUTO1 Group, січень-2015 — серпень 2023

Найдорожчими авто з пробігом в Європі були рік тому — у липні 2022 року. Тоді індекс цін AUTO1 Group був рекордно високим за увесь час моніторингу, на рівні 171,6. У серпні 2023 року ціни на вживані автомобілі виявилися найнижчими за останні 12 місяців, на 13,6% нижчими у порівнянні з липнем-2022, проте все ще на 25,5% вищими, ніж до початку пандемії COVID-19, у липні 2019 року.

Загалом дані AUTO1 Group Price Index демонструють, що середні ціни на авто з пробігом у Європі стабілізувалися та суттєво не змінюються з початку року уже вісім місяців поспіль. Якщо порівнювати січень та липень, то вони незначно знизились на 1,3%.

Що таке ціновий індекс AUTO1 Group

Показник розроблений на основі бази даних компанії AUTO1 Group, що містить записи про близько 3,6 мільйона угод купівлі-продажу авто. Таким чином можна побачити, як змінюється середня ціна на машини. Відправною точкою є січень 2015 року з базовим значенням 100, з яким і відбуваються усі подальші порівняння.