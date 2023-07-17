Ціни на старі електромобілі падають швидше і суттєвіше, ніж на ринку автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Одна з головних причин - зниження цін на нові Tesla.

Таку тенденцію зафіксували аналітики автомобільної дослідницької компанії iSeeCars.com. У своєму звіті за червень 2023 року вони звертають увагу, що ціни на вживані електромобілі впали майже на 30% у річному обчисленні. Якщо падіння цін у січні фіксувалося на 8,8%, а у березні на 16,8%, то у червні воно прискорилося до 29,5%.

Для отримання об’єктивних результатів та порівняння аналітичних висновків експерти проаналізували транзакції з більш ніж 1,8 мільйонами автомобілів від одного до п'яти років за період з червня 2022 року.

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"Рік тому ціни на вживані електромобілі зростали швидше, ніж на звичайний автомобіль. Ціни на електромобілі нині падають майже в 10 разів швидше, ніж на класичні автомобілі, що відображає явний зсув у попиті та пропозиції електромобілів", – підкреслив у коментарі до звіту виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер

Поки електромобілі прискорено в ціні дешевшають, загальний ринок старих класичних машин стабілізувався: після падіння цін на 2,9% у травні та на 3,6% у квітні загальні ціни червня на техніку з ДВЗ знизилися на 3,6%.

Динаміка зростання та падіння цін на електромобілі торік і нині. Інфографіка: iSeeCars.com

Падіння цін на вживані електромобілі зумовлено тим, що Tesla для нарощування обсягів збуту почала масове зниження прайсів на свої машини Model 3 та Model Y. Оскільки ціни на нові моделі впали, то вартість вживаних електромобілів також почала різко зменшуватися.

Нагадаємо, що за рахунок зниження ціни Tesla за квітень-червень відвантажила клієнтам 466 140 електромобілів проти 254 695 такого ж періоду торік.

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Є ще один чинник. За словами згаданого вище Брауера, до інших факторів зниження цін на ринку вживаних електромобілів деякою мірою відноситься також стабілізація цін на пальне (що завдало збитків попиту на електромобілі). Тож покупці, які дбають про власний бюджет, шукають вигідніші пропозиції для автомобілів незалежно від трансмісії.

Градація цінників на електромобілі різних виробників у порівнянні червня нинішнього та минулого років. Інфографіка: iSeeCars.com