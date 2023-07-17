Цены на старые электромобили падают быстрее и значительнее, чем на рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Одна из главных причин – снижение цен на новые Tesla.

Такую тенденцию зафиксировали аналитики автомобильной исследовательской компании iSeeCars.com. В своем отчете за июнь 2023 года они обращают внимание, что цены на подержанные электромобили упали почти на 30% в годовом исчислении. Если падение цен в январе фиксировалось на 8,8%, а в марте – на 16,8%, то в июне оно ускорилось до 29,5%.

Для получения объективных результатов и сравнения аналитических выводов эксперты проанализировали транзакции с более чем 1,8 миллиона автомобилей от одного до пяти лет за период с июня 2022 года.

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"Год назад цены на б/у электромобили росли быстрее, чем на обычный автомобиль. Сейчас цены на электромобили падают почти в 10 раз быстрее, чем на классические автомобили, что отражает явный сдвиг в спросе и предложения электромобилей", – подчеркнул в комментарии к отчету исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр

Пока электромобили ускоренно в цене дешевеют, общий рынок подержанных классических машин стабилизировался: после падения цен на 2,9% в мае и на 3,6% в апреле общие цены июня на технику с ДВС снизились на 3,6%.

Динамика роста и падения цен на электромобили в прошлом году и сейчас. Инфографика: iSeeCars.com

Падение цен на б/у электромобили обусловлено тем, что Tesla для наращивания объемов сбыта начала массовое снижение прайсов на свои машины Model 3 и Model Y. Поскольку цены на новые модели упали, то стоимость б/у электромобилей также начала резко уменьшаться.

Напомним, что за счет снижения цены Tesla за апрель-июнь отгрузила клиентам 466140 электромобилей против 254695 такого же периода в прошлом году.

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Есть еще один фактор. По словам упомянутого выше Брауэра, к другим факторам снижения цен на рынке подержанных электромобилей в некоторой степени относится также стабилизация цен на горючее (что нанесло ущерб спросу на электромобили). Поэтому покупатели, заботящиеся о собственном бюджете, ищут более выгодные предложения для автомобилей независимо от трансмиссии.

Градация ценников на электромобили разных производителей по сравнению июня нынешнего и прошлого. Инфографика: iSeeCars.com