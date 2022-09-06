По словам разработчиков, подобные машины позволят сэкономить владельцам тысячи долларов.

Сейчас на североамериканском рынке отсутствуют компактные электрические пикапы. Заполнить пустую нишу в будущем должен батарейный Ford Maverick. Для тех же, кто не желает ждать появления новой модели, компания из Стратфорда предлагает приобрести небольшие электропикапы, построенные на базе подержанных Toyota Corolla.

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Фирма использует японские седаны 2009 – 2013 годов, которые бывшие владельцы отправили на свалку. С помощью собственных наработок инженеры возвращают к жизни старые машины как “зеленый” транспорт для коммерческой эксплуатации.

По словам владельца компании Upcycle Green Technology, современные легкие грузовики, работающие на ДВС, тратят около 30 долларов на сто миль пробега. В случае модернизированного электропикапа Corolla этот показатель составит около 2,5 доллара. В течение года использование батарейной модели сэкономит владельцам тысячи долларов. Кроме того, такие машины позволят малому бизнесу не задумываться о росте стоимости топлива в стране.

В компании заявили, что электрические пикапы Corolla имеют запас хода на одном заряде батареи до 150 километров. При этом емкость аккумулятора составляет 26 киловатт-часов, а мощность электромотора – 136 лошадиных сил. На первом этапе планируют выпускать около 100 модернизированных пикапов ежегодно. В будущем количество “зеленых” Corolla вырастет до 200 штук в год.

Представители компании отмечают, что переоборудованные машины не будут конкурировать с серийными электрическими грузовиками. Батарейные пикапы Corolla нацелены исключительно на поддержку малого бизнеса.