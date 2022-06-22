О надежности подержанных японских автомобилей ходят легенды. Зачастую они подтверждаются действительно рекордными пробегами без ремонтов.

В мировом автопарке машин с рекордными пробегами пополнения – в Новой Зеландии рассказали о 28-летнем универсале Toyota Corolla, который проехал более 2 млн км. Машина оснащена родными двигателем и КПП, и до сих пор находится в очень живом состоянии.

Читайте также Toyota прекратила работу в России и помогает украинцам

Королла вот уже более двух десятков лет используется владельцем Грэмом Хелби для развозки корреспонденции. Она была приобретена подержанной в Японии в 2000 году – на тот момент на одометре было около 80 000 км.

Еженедельно Грэм наезжает на универсале в среднем 5 000 км. Залог надежности – обслуживание строго раз в 10 000 км, то есть на замену масла и фильтров автомобиль приезжает дважды в месяц, причем на одну и ту же СТО.

Кроме того, универсал пережил более 20 замен ремня ГРМ, также не обошлось без установки новых подшипников ступиц. В остальном же он полностью оригинален, чем владелец очень гордится, особенно с учетом того, что старая Тойота его ни разу не подводила.

Интересно, что Грэм развозит газеты еще с 1968 года, и за свою жизнь наездил более 3 млн км, однако до сих пор не устал от вождения. Хелби не исключает, что Королла может пережить его самого.