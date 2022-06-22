Про надійність старих японських автомобілів ходять легенди. Часто вони підтверджуються дійсно рекордними пробігами без ремонтів.

У світовому автопарку машин з рекордними пробігами поповнення – у Новій Зеландії розповіли про 28-річний універсал Toyota Corolla, який проїхав понад 2 млн км. Машина оснащена рідними двигуном та КПП, і водночас досі перебуває у дуже живому стані.

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“Королла” ось уже більше двох десятків років використовується власником Гремом Хелбі для розвезення кореспонденції. Вона була придбана вживаною в Японії у 2000 році – на той момент на одометрі було приблизно 80 000 км.

Щотижня Грем наїжджає на універсалі в середньому 5000 км. Запорука надійності – обслуговування строго раз на 10 000 км, тобто на заміну масла та фільтрів автомобіль приїжджає двічі на місяць, причому на одну й ту саму СТО.

Крім того, універсал пережив понад 20 замін ременя ГРМ, також не обійшлося без встановлення нових підшипників маточин. В іншому ж він повністю оригінальний, чим власник дуже пишається, особливо з урахуванням того, що стара Тойота його жодного разу не підводила.

Цікаво, що Грем розвозить газети ще з 1968 року, і за своє життя наїздив понад 3 млн. км, проте досі не втомився від кермування. Хелбі не відкидає, що Королла може пережити його самого.