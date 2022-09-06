За словами розробників, подібні машини дозволять заощадити власникам тисячі доларів.

Нині на північноамериканському ринку відсутні компактні електричні пікапи. Заповнити порожню нішу в майбутньому має батарейний Ford Maverick. Для тих же, хто не бажає чекати на появу нової моделі, компанія зі Стратфорда пропонує придбати невеликі електропікапи, побудовані на базі вживаних Toyota Corolla.

Читайте також: Toyota Corolla проїхала 2 млн км без капітальних ремонтів

Фірма використовує японські седани 2009-2013 років, які колишні власники відправили на звалище. За допомогою власних напрацювань інженери повертають до життя старі машини як «зелений» транспорт для комерційної експлуатації.

За словами власника компанії Upcycle Green Technology, сучасні легкі вантажівки, що працюють на ДВС, витрачають близько 30 доларів на сто миль пробігу. У випадку модернізованого електропікапу Corolla цей показник становитиме близько 2,5 долара. Протягом року використання батарейної моделі заощадить власникам тисячі доларів. Крім того, такі машини дозволять малому бізнесу не замислюватись про зростання вартості палива в країні.

У компанії заявили, що електричні пікапи Corolla мають запас ходу на одному заряді батареї до 150 кілометрів. При цьому ємність акумулятора становить 26 кіловат-години, а потужність електромотора – 136 кінських сил. На першому етапі планують випускати близько 100 модернізованих пікапів щорічно. У майбутньому кількість "зелених" Corolla зросте до 200 штук на рік.

Представники компанії наголошують, що переобладнані машини не конкуруватимуть із серійними електричними вантажівками. Батарейні пікапи Corolla націлені виключно на підтримку малого бізнесу.