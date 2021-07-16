Компактный кроссовер стоит недорого, поэтому популярен как среди мужчин, так и женщин.

Самый маленький кроссовер BMW создан на базе "тройки" Е90. Впрочем, это больше универсал с повышенным клиренсом, чем кроссовер. В некоторых модификациях в Х1 есть полный привод (бывает и заднеприводный).

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Под капотом у этого BMW X1 – двухлитровый мотор на 180 л.с. Хотя были и другие бензиновые (мощностью от 147 до 300 л.с.) и дизельные двигатели. Коробки передач – 6-ступенчатая механика или автомат, а после рестайлинга – 8-ступенчатый ZF.

На ходу автомобиль ведет себя больше как хэтчбек BMW, чем кроссовер. Авто хорошо управляется, однако подвеска несколько жестковата. Поэтому на плохой дороге в ней не очень комфортно.

Салон имеет сдержанный дизайн в стиле бренда, не самые дорогие материалы. Так же скромная мультимедийная система без экрана, хотя звучит она неплохо. Спереди сидеть удобно, а вот второй ряд тесноват, да и выходить не очень приятно.

Таким образом, надежность BMW X1 во многом зависит от предыдущего владельца. Если он следил за своим авто, то проблем с автомобилем не должно быть до 150 тыс км. Однако в противном случае авто требует много внимания и денег.

Смотрите видео BMW X1: