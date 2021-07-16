Компактний кросовер коштує недорого, тому популярний як серед чоловіків, так і жінок.

Найменший кросовер BMW створено на базі "трійки" Е90. Втім, це більше універсал з підвищеним кліренсом, ніж кросовер. В деяких модифікаціях у Х1 є повний привід (буває і задньоприводний).

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Під капотом у цього BMW X1 – дволітровий мотор на 180 к.с. Хоча були й інші бензинові (потужністю від 147 до 300 к.с.) та дизельні двигуни. Коробки передач – 6-ступенева механіка або автомат, а після рестайлінгу – 8-ступеневий ZF.

На ходу автомобіль веде себе більше як хетчбек BMW, аніж кросовер. Авто добре керується, однак підвіска дещо жорсткувата. Тому на поганій дорозі в ній не дуже комфортно.

Салон має стриманий дизайн у стилі бренду, не найбільш дорогі матеріали. Так само скромна мультимедійна система без екрану, хоча звучить вона непогано. Спереду сидіти зручно, а от другий ряд тіснуватий, та й виходити не дуже приємно.

Таким чином, надійність BMW X1 багато в чому залежить від попереднього власника. Якщо він слідкував за своїм авто, то проблем з автомобілем не має бути аж до 150 тис км. Однак в протилежному випадку авто потребує багато уваги та грошей.

Дивіться відео про BMW X1: