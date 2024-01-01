Подержанный BMW X3 G01: что в нем чаще всего ломается

BMW X3 третьего поколения – это дорогой в обслуживании автомобиль, сложный, преимущественно с 2-литровыми двигателями с наддувом и прямым впрыском. Потенциальных проблем здесь много, но мы можем дать совет, какую версию выбрать, чтобы потом не отчаиваться.

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BMW G01, третье поколение BMW X3, было выпущено в 2017 году. Ранее BMW продала 1,5 миллиона единиц двух предыдущих поколений этой модели по всему миру. Размерами третья версия напоминает первый BMW X5, а спереди даже трудно отличить X3 и X5, что раздражает владельцев старшей модели.

BMW X3 G01 все еще в производстве. Ее выпускают в США и Южной Африке. Диапазон мощности автомобилей колеблется от 150 л.с. в sDrive18d до 510 л.с. в версии M Competition. Большинство моделей имеют привод 4×4 (xDrive), но базовый бензиновый двигатель 20i/184 л.с. предлагается также с задним приводом (sDrive). У дизеля 18d/150 л.с. привод исключительно задний.

BMW X3 третьего поколения – большой автомобиль, с просторным вторым рядом и вместительным багажником (550-1600 л для базовых версий). Однако стоит помнить, что со стандартной подвеской (активная также) автомобиль имеет довольно жесткие настройки ходовой, что не всем понравится. Но еще важнее в случае еще не старого, но подержанного автомобиля является его технические неисправности.

Какие двигатели имеет BMW X3?

В начале прошлого десятилетия BMW не повезло с 4-цилиндровыми двигателями: крупные и мелкие проблемы возникали как с бензиновыми, так и с дизельными агрегатами. Кроме того, оказалось, что из-за неудачной конструкции оборудования могут возникать серьезные проблемы с дизельными двигателями. А большинство версий BMW X3 G01 базируется именно на двигателях R4, и лишь некоторые имеют рядные "шестерки". Не является ли это проблемой?

На самом деле, в BMW X3 G01 уже нет двухлитровых агрегатов, которые называют двигателями повышенной опасности – N2 (бензин) и N47 (дизель). Они были заменены новой серией модульных двигателей B48 (бензин) и B47 (дизель), которые пока что показывают себя долговечными, даже несмотря на их высокую сложность. Мы слышали о проблемах со шкивом коленчатого вала (20d) и генератором. Были также неисправности турбокомпрессора в том же двигателе, но они не являются распространенными. Дизельные сажевые фильтры также могут вызвать проблемы.

Стоит добавить, что хотя время замены масла определяется компьютером, на него не надо надеяться. Лучше делать эту процедуру не реже 15 тысяч километров пробега, а то и каждые 10 тысяч.

Есть ли хронические проблемы у BMW X3?

Актуальное поколение BMW X3 – это, по сути, сплошной компьютер. Электронная составляющая здесь настолько велика, что проблем не избежать. Но интересно, что они не распространены. Иногда упоминают о неполадках с системой бесключевого доступа, некоторые говорят об аномалиях в работе систем помощи водителю (проблемы с камерами), заклинивание электролюка, зависание мультимедийной системы и тому подобное.

В BMW X3 есть также различные типы тревожных для владельца шумов. Случается, что стучат рулевые рейки (это была распространенная проблема X3 второго поколения, о частой замене этого элемента в третьей генерации речь пока не идет), странные звуки могут издавать амортизаторы. Среди других проблем – скрип сиденья водителя и запотевание фар.

Вывод

Пока для BMW X3 G01 все складывается неплохо. Конечно, в случае с таким автомобилем на вторичном рынке история обслуживания крайне важна, но у большинства предлагаемых экземпляров она есть. Мы рекомендуется выбрать версию с 2-литровым бензиновым двигателем – он выглядит менее рискованным вариантом, чем дизель.