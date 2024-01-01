Вживаний BMW X3 G01: що в ньому найчастіше ламається

BMW X3 третього покоління – це дорогий в обслуговуванні автомобіль, складний, переважно з 2-літровими двигунами з наддувом і прямим упорскуванням. Потенційних проблем тут багато, але ми можемо дати пораду, яку версію вибрати, щоб потім не впадати у відчай.

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BMW G01, третє покоління BMW X3, було випущено у 2017 році. Раніше BMW продала 1,5 мільйона одиниць двох попередніх поколінь цієї моделі по всьому світу. Розмірами третя версія нагадує перший BMW X5, а спереду навіть важко відрізнити X3 та X5, що дратує власників старшої моделі.

BMW X3 G01 все ще у виробництві. Її випускають в США та Південній Африці. Діапазон потужності автомобілів коливається від 150 к.с. у sDrive18d до 510 к.с. у версії M Competition. Більшість моделей мають привід 4×4 (xDrive), але базовий бензиновий двигун 20i/184 к.с. пропонується також із заднім приводом (sDrive). У дизеля 18d/150 к.с. привід виключно задній.

BMW X3 третього покоління – великий автомобіль, з просторим другим рядом та містким багажником (550-1600 л для базових версій). Однак варто пам’ятати, що зі стандартною підвіскою (активна є також) автомобіль має доволі жорсткі налаштування ходової, що не всім сподобається. Але ще важливішим у випадку ще не старого, але вживаного автомобіля є його технічні несправності.

Які двигуни має BMW X3?

На початку минулого десятиліття BMW не пощастило з 4-циліндровими двигунами: великі та дрібні проблеми виникали як з бензиновими, так і з дизельними агрегатами. Крім того, виявилося, що через невдалу конструкцію обладнання можуть виникати серйозні проблеми з дизельними двигунами. А більшість версій BMW X3 G01 базується саме на двигунах R4, і лише деякі мають рядні «шістки». Чи не є це проблемою?

Насправді ж, у BMW X3 G01 вже немає дволітрових агрегатів, які називають двигунами підвищеної небезпеки – N2 (бензин) та N47 (дизель). Вони були замінені новою серією модульних двигунів B48 (бензин) та B47 (дизель), які поки що показують себе довговічними, навіть попри їх високу складність. Ми чули про проблеми зі шківом колінчастого валу (20d) та генератором. Були також несправності турбокомпресора в тому ж двигуні, але вони не є поширеними. Дизельні сажові фільтри також можуть викликати проблеми.

Варто додати, що хоча час заміни оливи визначається комп’ютером, на нього не треба сподіватися. Краще робити цю процедуру не рідше за 15 тисяч кілометрів пробігу, а то і кожні 10 тисяч.

Чи є хронічні проблеми у BMW X3?

Актуальне покоління BMW X3 – це, по суті, суцільний комп’ютер. Електронна складова тут настільки велика, що проблем не уникнути. Але цікаво, що вони не поширені. Іноді згадують про неполадки з системою безключового доступу, дехто каже про аномалії в роботі систем допомоги водієві (проблеми з камерами), заклинювання електролюка, зависання мультимедійної системи тощо.

У BMW X3 є також різні типи тривожних для власника шумів. Трапляється, що стукають рульові рейки (це була поширена проблема X3 другого покоління, про часту заміну цього елемента у третій генерації поки не йдеться), дивні звуки можуть видавати амортизатори. Серед інших проблем – скрип сидіння водія та запотівання фар.

Висновок

Поки для BMW X3 G01 все складається непогано. Звичайно, у випадку з таким автомобілем на вторинному ринку історія обслуговування вкрай важлива, але у більшості пропонованих примірників вона є. Ми рекомендується вибрати версію з 2-літровим бензиновим двигуном – він виглядає менш ризикованим варіантом, ніж дизель.