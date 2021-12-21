Chevrolet Cruze создавался как главный конкурент Toyota Corolla, но так и не стал столь популярным. Впрочем, у него есть преимущества над японцем – цена.

Chevrolet Cruze – это наследник Lacetti. Он создан в 2008 году на платформе концерна General Motors под названием Delta 2, поэтому является родственником европейского Opel Astra J. У них общие двигатели и подвески. Первое поколение выпускалось до 2015 года.

На Шевроле Круз устанавливались два атмосферных мотора на 1,6 или 1,8 литра, а после рестайлинга – турбомотор на 1,4 литра. Дизели – 1,7 л и двухлитровые модели. Наиболее ненадежен – 1,4 турбо, у них лопаются поршневые кольца, перегородки, появляются заусеницы. Другие моторы могут испытывать проблемы с навесным оборудованием.

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На украинском рынке встречаются как европейские версии Chevrolet Cruze, продававшиеся через автосалоны новыми, там и модели с американского рынка, которые привозят в нашу страну битыми. Они стоят недорого – 8-10 тысяч долларов – даже свежих лет (2013 – 2015 гг). Однако для послерестайлинговых версий порой трудно подобрать детали или они оказываются слишком дорогими. А вот подержанных запчастей не так уж и много на рынке.

Больше о подержанных Chevrolet Cruze – видео SRT: