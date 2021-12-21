Chevrolet Cruze створювався як головний конкурентом Toyota Corolla, але так і не став настільки популярним. Втім, у нього є переваги над японцем – ціна.

Chevrolet Cruze – це спадкоємець Lacetti. Він створений у 2008 році на платформі концерну General Motors під назвою Delta 2, тож є родичем європейського Opel Astra J. У них спільні двигуни та підвіски. Перше покоління випускалось до 2015 року.

На Шевроле Круз встановлювались два атмосферні мотори на 1,6 чи 1,8 літра, а після рестайлінгу – турбомотор на 1,4 літри. Дизелі – 1,7 л та дволітрові моделі. Найбільш ненадійний – 1,4 турбо, у них лопаються поршневі кільця, перегородки, з'являються задири. Інші мотори можуть мати проблеми з навісним обладнанням.

Також цікаво тест-драйв Chevrolet Spark

На українському ринку зустрічаються як європейські версії Chevrolet Cruze, які продавались через автосалони новими, там і моделі з американського ринку, які привозять в нашу країну битими. Вони коштують недорого – 8-10 тисяч доларів – навіть свіжих років (2013 – 2015 рр). Однак для післярестайлінгових версій деколи важко підібрати деталі, або вони виявляються занадто дорогими. А от вживаних запчастин не так і багато на ринку.

Більше про вживані Chevrolet Cruze – у відео SRT: