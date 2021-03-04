Это родственник Jeep Grand Cherokee, причем длиннее него и имеет семь мест. Но стоит дешевле.

Современный Dodge Durango по колесной базе на 13 см длиннее Jeep Grand Cherokee. А кузов длиннее на 25 см – для третьего ряда сидений. Интересно, что оба эти авто имеют доработанную базу от Mercedes-Benz ML W164.

Dodge Durango несколько проще по конструкции от "Джипа", а также имеет более простую трансмиссию. Данный экземпляр имеет полный привод Quadro Track 1 – со свободными дифференциалами и без понижающих передач. В нем не бывает пневматической подвески, только пружинная. Также не бывает выбора режимов езды по бездорожью.

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Под капотом Dodge Durango могут стоять только объемные моторы 3,6 Pentastar, 5,0 Hemi, 6,2 Compressor, 6,4 Hemi. А вот дизеля или бензинового двигателя объемом 3 литра, как на Jeep Grand Cherokee, на него не ставят.

Внешне этот автомобиль выглядит очень агрессивно, но в салоне достаточно прост.

Он более удобен, чем "Джип", с прицелом на комфорт и семейственность. Но если хочется погонять, даже наименее объемный двигатель в 3,6 литра позволяет это сделать. До первой сотни он разгоняет огромный кроссовер за 8,1 секунды. А расход топлива составляет 14-18 литров на сотню в городе.

Модель 2018 года обошлась владельцу почти в 30 тысяч долларов.

Смотрите видеообзор Dodge Durango 2018: