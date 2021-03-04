Це родич Jeep Grand Cherokee, причому довший за нього та має сім місць. Але коштує дешевше.

Сучасний Dodge Durango за колісною базою на 13 см довший за Jeep Grand Cherokee. А кузов довший на 25 см – задля третього ряду сидінь. Цікаво, що обидва ці авто мають допрацьовану базу від Mercedes-Benz ML W164.

Dodge Durango дещо простіший за конструкцією від "Джипа", а також має більш просту трансмісію. Даний екземпляр має повний привід Quadro Track 1 – з вільними диференціалами та без понижаючих передач. В ньому не буває пневматичної підвіски, лише пружинна. Також не буває вибору режимів їзди бездоріжжям.

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Під капотом Dodge Durango можуть стояти лише об'ємні мотори: 3,6 Pentastar, 5,0 Hemi, 6,2 Compressor, 6,4 Hemi. А от дизеля чи бензинового двигуна об'ємом 3 літри, як на Jeep Grand Cherokee, в нього не ставлять.

Зовні цей автомобіль виглядає дуже агресивно, але в салоні досить простий.

Він більш комфортний, ніж "Джип", з прицілом на комфорт та сімейність. Але якщо хочеться поганяти, навіть найменш об'ємний двигун в 3,6 літри дозволяє це зробити. До першої сотні він розганяє величезний кросовер за 8,1 секунди. А витрата пального становить 14-18 літрів на сотню в місті.

Модель 2018 року обійшлась власнику майже в 30 тисяч доларів.

Дивіться відеоогляд Dodge Durango 2018 року: