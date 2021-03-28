Сторонники японского и немецкого автопрома тестируют подержанный седан Infiniti Q50 из США.

По мнению поклонника японского автопрома, Infiniti Q50 – это бодрый компактный японский седан, который разрушает все стереотипы о японских автомобилях. Красивый, динамичный, приятный в управлении, поэтому может быть отличной альтернативой БМВ 3 серии F30.

Однако фанат BMW утверждает, что ни подвеска, ни динамика, ни коробка-автомат даже близко не дотягивают по отдаче и функциональности немецких аналогов. А единственное, что может порадовать любителя BMW F30 в "японке" – это задний ряд сидений.

Больше о Infiniti Q50 из США – в видео:

Автомобиль прибыл в Украину битым и был отремонтирован в нашей стране. На тесте – модель 2014 года, до рестайлинга.

Под капотом этого авто – атмосферный двигатель VQ37 объемом 3,7 л и мощностью 333 к.сек. Также на этом авто устанавливали 3,0-литровый битурбомотор, а также двигатели от Mercedes-Benz – бензиновый N274 или дизельный OM651. Также существует гибридная версия. Привод может быть задний или полный.

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Клиренс достаточный – 150 мм. Подвеска этого авто хорошо чувствует себя на украинских дорогах, а вот управляемость хуже, чем у европейских конкурентов. Автоматическая коробка передач немного задумывается, поэтому динамика не впечатляет. Хотя машина до первой сотни разогналась меньше чем за 7 секунд. А еще – на этом авто легко “нарезать бублики”.