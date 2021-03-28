Прихильник японського та німецького автопрому тестують вживаний седан Infiniti Q50 зі США.

На думку шанувальника японського автопрому, Infiniti Q50 – це бадьорий компактний японський седан, який руйнує всі стереотипи про японські автомобілі. Красивий, динамічний, приємний в управлінні, тож може бути чудовою альтернативою БМВ 3 серії F30.

Однак фанат BMW стверджує, що ні підвіска, ні динаміка, ні коробка-автомат навіть близько не дотягують щодо віддачі й функціональності до німецьких аналогів. А єдине, що може порадувати любителя BMW F30 в "японці" - це задній ряд сидінь.

Більше про Infiniti Q50 зі США – у відео:



Автомобіль прибув в Україну битим та був відремонтований в нашій країні. На тесті – модель 2014 року, до рестайлінгу.

Під капотом цього авто – атмосферний двигун VQ37 об'ємом 3,7 л та потужністю 333 к.с. Також на цьому авто встановлювали 3,0-літровий бітурбомотор, а також двигуни від Mercedes-Benz – бензиновий N274 чи дизельний OM651. Також існує гібридна версія. Привід може бути задній чи повний.

Також цікаво: як в Україні викрадають авто, пригнані зі США

Кліренс достатній – 150 мм. Підвіска цього авто добре відчуває себе на українських дорогах, а от керованість гірша, ніж у європейських конкурентів. Автоматична коробка передач трохи задумується, тож динаміка не вражає. Хоча машина до першої сотні розігналась менше ніж за 7 секунд. А ще – на цьому авто легко “нарізати бублики”.