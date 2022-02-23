В 2015 году Mercedes-Benz представляет компактный кроссовер GLC – младшую модель GLE, ранее известную как ML. Насколько она приспособлена к украинским реалиям?

В Украине модели с 2016 года выпуска стоят от 25 тысяч долларов. Самый дорогой в комплектации AMG 63 обойдется в 60-65 тысяч долларов.

Под капотом этого Mercedes-Benz – двигатель N274. Это 2,0-литровый турбобензиновик мощностью 211 или 245 л.с. Также могут устанавливаться дизели – 2,1-литровый на 170 л.с., 2,0-литровый 204 л.с. и 3,0-литровый на 258 л. и 620 Нм крутящего момента. На более мощных версиях AMG 43 и AMG 63 стояли 3,0-литровые и 4,0-литровые двигатели мощностью 367 и 510 л.с. в соответствии. Все они агрегатируются с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой и полным приводом.

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Подвеска может быть обычной и пневматической, в зависимости от этого у автомобилей клиренс от 180 до 220 мм.

Автомобиль внутри кажется большим, чем снаружи. Шумоизоляция была недостаточна, поэтому владелец ее доделал. Управляется он хорошо, особенно в режиме "Спорт+". Также хорошо работает подвеска на больших скоростях, а вот на нехороших дорогах ее работа ощущается.

Больше подержанного Mercedes-Benz GLC – в видео от SRT: