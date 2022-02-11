Рейтинги от J.D. Power вызывают немало вопросов, но учитывая авторитет компании и масштабность расчетов – стоят внимания.

Американская консалтинговая компания обнародовала свежий рейтинг надежности автомобилей. Японские Lexus и Toyota теперь не занимают первые места в рейтинге надежности. На его вершине – три корейских бренда и один американский.

Читайте также: В Великобритании составили свой рейтинг надежности авто

Американская консалтинговая компания J.D. Power ежегодно составляет рейтинг надежности автомобилей по отзывам потребителей. Они вспоминают проблемы, с которыми столкнулись во время эксплуатации своих автомобилей. Причем это могут быть как серьезные неисправности, так и мелкие, вроде “глюков” аудиосистемы. На этот раз рейтинг касается трехлетних авто, то есть 2019 модельного года.

Исследование охватывает 184 специфические проблемные области через девять основных категорий транспортных средств: климат; помощь водителю (новинка 2022 года); опыт вождения; внешний вид; функции / элементы управления / дисплеи; информационно-развлекательный; интерьер; силовой агрегат и сиденье. Исследование также теперь измеряет удовлетворенность состоянием автомобиля после трех лет использования.

На вершине рейтинга на этот раз оказалась марка Kia со 145 жалобами на сотню автомобилей. На втором месте расположился Buick (147), на третьем и четвертом – Hyundai (148) и его премиальная “дочка” Genesis (155). Toyota и Lexus со 158 и 159 проблемами соответственно заслужили пятое и шестое места, а далее в десятке идут Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) и Chevrolet (171). Наименее надежными оказались Volvo (256 жалоб), Ram (266) и Land Rover (284).

Средний показатель надежности заметно ухудшился, хотя до этого аналитики фиксировали рост надежности. В 2021 году он составил 192 проблемы на 100 автомобилей против 121 в 2020 году. Интересно, что это касается даже лидеров: Kia год назад набрала всего 97 жалоб, а Lexus – 81.

Лидером среди моделей снова стал Porsche 911. Также лучшими в своих классах оказались Toyota Corolla, BMW 4 серии, Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Impala, Hyundai Sonata, Lincoln MKZ и Ford Mustang. Что касается SUV-сегмента, то здесь абсолютного победителя аналитики не выбирали, назвав девять моделей с различными габаритами и ценниками: Lexus NX, Hyundai Santa Fe, Buick Envision, Lexus UX, Chevrolet Suburban, Buick Encore, Lexus RX, Kia Sorento и Porsche Cayenne.