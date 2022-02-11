Рейтинги від J.D. Power викликають чимало запитань, але враховуючи авторитет компанії та масштабність розрахунків – вартують на увагу.

Американська консалтингова компанія оприлюднила свіжий рейтинг надійності автомобілів. Японські Lexus і Toyota тепер не займають перші місця у рейтингу надійності. На його вершині – три корейські бренди та один американський.

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Американська консалтингова компанія J.D. Power щорічно складає рейтинг надійності автомобілів за відгуками споживачів. Вони згадують проблеми, з якими стикнулись під час експлуатації своїх автомобілів. Причому це можуть бути як серйозні несправності, так і дрібні, на кшталт “глюків” аудіосистеми. Цього разу рейтинг стосується трирічних авто, тобто 2019 модельного року.

Дослідження охоплює 184 специфічні проблемні області через дев'ять основних категорій транспортних засобів: клімат; допомога водієві (новинка 2022 року); досвід водіння; зовнішній вигляд; функції / елементи керування / дисплеї; інформаційно-розважальний; інтер'єр; силовий агрегат і сидіння. Дослідження також тепер вимірює задоволеність станом автомобіля після трьох років використання.

На вершині рейтингу цього разу опинилася марка Kia зі 145 скаргами на сотню автомобілів. На другому місці розташувався Buick (147), на третьому та четвертому – Hyundai (148) та його преміальна “дочка” Genesis (155). Toyota та Lexus зі 158 і 159 проблемами відповідно заслужили п'яте і шосте місця, а далі в десятці йдуть Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) та Chevrolet (171). Найменш надійними виявилися Volvo (256 скарг), Ram (266) та Land Rover (284).

Середній показник надійності помітно погіршився, хоча до цього аналітики фіксували ріст надійності. У 2021 році він склав 192 проблеми на 100 автомобілів проти 121 у 2020 році. Цікаво, що це стосується навіть лідерів: Kia рік тому набрала всього 97 скарг, а Lexus – 81.

Лідером серед моделей знову став Porsche 911. Також найкращими у своїх класах виявилися Toyota Corolla, BMW 4 серії, Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Impala, Hyundai Sonata, Lincoln MKZ та Ford Mustang. Що стосується SUV-сегменту, то тут абсолютного переможця аналітики не обирали, назвавши дев'ять моделей з різними габаритами та цінниками: Lexus NX, Hyundai Santa Fe, Buick Envision, Lexus UX, Chevrolet Suburban, Buick Encore, Lexus RX, Kia Sorento та Porsche Cayenne.