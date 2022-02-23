В 2015 році Mercedes-Benz представляє компактний кросовер GLC – молодшу модель GLE, яку раніше знали як ML. Наскільки вона пристосована до українських реалій?

В Україні моделі з 2016 року випуску коштують від 25 тисяч доларів. Найдорожчий в комплектації AMG 63 обійдеться в 60-65 тисяч доларів.

Під капотом цього Mercedes-Benz – двигун N274. Це 2,0-літровий турбобензиновик потужністю 211 чи 245 к.с. Також можуть встановлюватись дизелі – 2,1-літровий на 170 к.с., 2,0-літровий 204 к.с. та 3,0-літровий на 258 к.с. та 620 Нм крутного моменту. На більш потужних версіях AMG 43 та AMG 63 стояли 3,0-літровий та 4,0-літровий двигуни потужністю 367 та 510 к.с. відповідно. Всі вони агрегатуються з 9-ступеневою автоматичною коробкою та повним приводом.

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Підвіска може бути звичайною та пневматичною, в залежності від цього в автомобілів кліренс від 180 до 220 мм.

Автомобіль всередині здається більшим, ніж зовні. Шумоізоляція була недостатня, тож власник її доробив. Керується він добре, особливо в режимі "Спорт+". Також непогано працює підвіска на високих швидкостях, а от на поганих дорогах її робота відчувається.

Більше про вживаний Mercedes-Benz GLC – у відео від SRT: