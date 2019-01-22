По крайней мере, такими будут сроки по последней версии проекта.

Мэр Киева сообщил, что сейчас на важной мостовой переправе продолжаются работы и назвал ориентировочный срок завершения строительства.

По проекту мост должен быть двухуровневым. Верхний уровень предназначен для движения автотранспорта, а на нижнем будет проходить линия метрополитена. Для завершения строительства моста необходимо около 7 миллиардов гривен.

Транспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту откроется через 1,5-2 года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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