Принаймні такими будуть терміни за останньою версією проекту.

Мер Києва повідомив, що наразі на важливій мостовій переправі тривають роботи і назвав орієнтовний термін завершення будівництва.

За проектом міст має бути дворівневим. Верхній рівень призначений для руху автотранспорту, а на нижньому пролягатиме лінія метрополітену. Для завершення будівництва моста необхідно близько 7 мільярдів гривень.

Транспортне сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту відкриється через 1,5-2 роки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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