Льготы на "автогражданку" будут действовать только во время войны

Владимир Зеленский подписал новый закон, который уменьшает на 50% стоимость “автогражданки” для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт украинского парламента.

Читайте также: Парковка в столице будет бесплатной в течение военного положения

Документом предусмотрено внесение изменений в закон Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” относительно компенсации расходов определенных категорий лиц. Верховная Рада приняла этот закон 17 апреля.

Новый закон предусматривает:

установление с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из госбюджета;

, установление на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования в отношении транспортного средства, который имеет рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, которые имеют право на

Напомним, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления в силу нового закона с 1 января 2025 года, подписанного Владимиром Зеленским, выросли в несколько раз.