Опасного злоумышленника удалось идентифицировать и задержать.

Рождественские праздники трех десятков человек из Сан-Диего в Калифорнии были испорчены ”Гринчем", который трудился, не покладая рук, поджигая случайные машины.

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Все поджоги происходили в одном районе города Сан-Диего – Мера-Меса, но нападающий атаковал случайные автомобили, поэтому полиции понадобилось немало времени, чтобы обнаружить и обезвредить поджигателя. Пироман был активен с 21 декабря 2021 года и на момент задержания 3 января этого года успел уничтожить огнем по меньшей мере 33 автомобиля.

Местные СМИ сообщают, что худший случай произошел 22 декабря, когда поджигатель уничтожил сразу 17 автомобилей, нанеся ущерб на 550 тысяч долларов. Последнее нападение произошло рано утром в понедельник, 3 января, когда четыре автомобиля были подожжены в двух разных локациях с интервалом почти в час. Общий ущерб оценивается в 590 тысяч долларов.

Полиция сообщила, что подозреваемого задержали в нескольких кварталах от последнего пожара в Toyota Highlander, которая совпадала с машиной на видеозаписях камер наблюдения вблизи возгораний. Информация о личности поджигателя не разглашается.

Пиромания – болезненная любовь к огню – присуща многим серийным убийцам. Тот факт, что поджоги происходили в жилых районах, вблизи домов, свидетельствует о крайне агрессивном поведении социопатического лица и потенциальной склонности к убийству. Поэтому арест поджигателя может уберечь от огня не только другие автомобили, но и человеческие жизни. К счастью, ни в одном из 33 пожаров жертв не было.