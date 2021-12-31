Чтобы разгрузить ролкер, моряки использовали реагенты, пожарные гидранты и даже ломы.

Дефицит микрочипов создал длиннющие очереди ожидания на новые автомобили, заставляя клиентов терпеливо ждать много месяцев, чтобы получить ключи от своих новеньких авто. Эти транспортные средства, которые направлялись из Южной Кореи в порт Владивосток в России, имели все драгоценные полупроводники, но их владельцам, возможно, придется подождать немного больше, чем обычно, по вине матушки-природы.

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Столкнувшись с экстремальными погодными условиями во время транспортировки, автомобили прибыли в порт назначения “завернутые” в толстый слой льда. Иронично, что японский грузовой корабль, который привез машины, называется “Солнце Рио”. Ролкер ходит под флагом Панамы, поскольку зарегистрирован именно в этой стране. Сейчас он курсирует по маршруту Владивосток – Тояма – Пусан.

Фото: свежезамороженные автомобили / Autojosh.com

На корабле в порт прибыли только японские модели автомобилей, включая Honda Fit / Jazz и Toyota Tank / Roomy. Довольно часто транспортные средства прибывают в таком состоянии зимой, и когда это происходит, моряки разбивают лед, прежде чем выгрузить их с корабля. Они могут использовать для этого все доступные средства, от реагентов и пожарных гидрантов до старого доброго лома, поэтому иногда в процессе машины повреждаются.