Щоб розвантажити ролкер, моряки використовували реагенти, пожежні гідранти та навіть ломи.

Дефіцит мікрочіпів створив довжелезні черги очікування на нові автомобілі, змушуючи клієнтів терпляче чекати багато місяців, щоб отримати ключі від своїх новеньких авто. Ці транспортні засоби, які прямували з Південної Кореї до порту Владивосток у Росії, мали всі дорогоцінні напівпровідники, але їх власникам, можливо, доведеться почекати трохи більше, ніж зазвичай, з вини матінки-природи.

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Зіткнувшись із екстремальними погодними умовами під час транспортування, автомобілі прибули до порту призначення “загорнуті” у товстий шар криги. Іронічно, що японський вантажний корабель, який привіз машини, називається “Сонце Ріо”. Ролкер ходить під прапором Панами, оскільки зареєстрований саме у цій країні. Зараз він курсує за маршрутом Владивосток – Тояма – Пусан.

Фото: свіжозаморожені автомобілі / Autojosh.com

На кораблі до порту прибули лише японські моделі автомобілів, включаючи Honda Fit / Jazz та Toyota Tank / Roomy. Досить часто транспортні засоби прибувають у такому стані взимку, і коли це відбувається, моряки розбивають лід, перш ніж вивантажити їх з корабля. Вони можуть використовувати для цього усі доступні засоби, від реагентів і пожежних гідрантів до старого доброго лома, тому іноді в процесі машини пошкоджуються.