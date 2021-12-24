Вантаж з 1318 автомобілів вивантажується в порт Чорноморськ.

В порт Чорноморськ прибула велика партія нових автомобілів. Їх привіз теплохід-транспортнник перевізника HAE SHIN, який прибув із грузинського порту Поті. Він був ошвартований 22 грудня о 19.45, вивантаження почали о 21.30. Закінчити роботи планується сьогодні до півночі. Розвантаження триває на 28-му причалі спеціалізованого поромного комплексу МТП "Чорноморськ".

До речі раніше в Чорноморськ привезли велику партію Mitsubishi

Поті – це транзитний термінал, насправді автомобілі прибули з Південно-Східної Азії, зокрема, Кореї. Згідно інформації "Авто24", частина автомобілів – це Renault Koleos, які виробляються на корейському заводі Samsung Motors у місті Пусан.

Ось як завантажують авто в пароплав HAE SHIN

Довідка Авто24

HAE SHIN – це автомобільний перевізник, побудований у 1994 році (прапор Панами). Його вантажопідйомність становить 17183 т DWT, поточна осадка – 7,3 метра, загальна довжина (LOA) -195,54 метра, ширина - 28,8 метра.