Груз из 1 318 автомобилей выгружается в порт Черноморск.

В порт Черноморска прибыла большая партия новых автомобилей. Их привез прибывший из грузинского порта Поти теплоход-транспортник перевозчика HAE SHIN. Он был ошвартован 22 декабря в 19:45, выгрузку начали в 21:30. Закончить работу планируют сегодня до полуночи. Разгрузка продолжается на 28-м причале специализированного паромного комплекса МТП “Черноморск”.

Кстати раньше В Черноморск привезли большую партию Mitsubishi

Поти – это транзитный терминал, на самом деле автомобили прибыли из Юго-Восточной Азии, в частности Кореи. Согласно информации “Авто24”, часть автомобилей – это Renault Koleos, производимые на корейском заводе Samsung Motors в городе Пусан.

Вот как загружают авто в пароход HAE SHIN

Справка Авто24

HAE SHIN – это автомобильный перевозчик, построенный в 1994 году (флаг Панамы). Его грузоподъемность составляет 17183 т DWT, текущая осадка – 7,3 метра, общая длина (LOA) –195,54 метра, ширина – 28,8 метра.