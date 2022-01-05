Небезпечного зловмисника вдалось ідентифікувати та затримати.

Різдвяні свята трьох десятків людей із Сан-Дієго у Каліфорнії були зіпсовані “Ґрінчем”, що трудився, не покладаючи рук, підпалюючи випадкові машини.

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Усі підпали відбувались в одному районі міста Сан-Дієго – Міра-Меса, але нападник атакував випадкові автомобілі, тому поліції знадобилось чимало часу, щоб виявити й знешкодити підпалювача. Піроман був активний з 21 грудня 2021 року і на момент затримання 3 січня цього року встиг знищити вогнем щонайменше 33 автомобілі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що найгірший випадок трапився 22 грудня, коли підпалювач знищив одразу 17 автомобілів, завдавши збитків на 550 тисяч доларів. Останній напад стався рано вранці у понеділок, 3 січня, коли чотири автомобілі були підпалені у двох різних локаціях з інтервалом майже в годину. Загальні збитки оцінюються у 590 тисяч доларів.



Поліція повідомила, що підозрюваного затримали за кілька кварталів від останньої пожежі у Toyota Highlander, яка збігалася з машиною на відеозаписах камер спостереження поблизу загари. Інформація про особу підпалювача не розголошується.

Піроманія – хвороблива любов до вогню – притаманна багатьом серійним вбивцям. Той факт, що підпали відбувались у житлових районах, поблизу будинків, свідчить про вкрай агресивну поведінку соціопатичної особи та потенційну схильність до вбивства. Тому арешт підпалювача може вберегти від вогню не лише інші автомобілі, а й людські життя. На щастя, у жодній із 33 пожеж жертв не було.