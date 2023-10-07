Новый владелец сможет зарегистрировать машину и полностью легально пользоваться.

На американском автоаукционе Copart, где в основном продают битые автомобили после ДТП, иногда случаются и целые машины. Например, 21 сентября 2023 года здесь была продана похищенная Ferrari 488 Pista 2020 года выпуска.

Внешне она не повреждена, вот только VIN-код перебит. Рыночная цена такой "тачки" в США – $729 648, однако покупатель сторговал ее за половину стоимости – $355 000. Интересно, что страховая компания оценила стоимость восстановления машины всего в шесть тысяч долларов – мелочи для такой машины.

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Проданная на “Копарте” Ferrari 488 Pista окрашена в матовый серый цвет с желтыми спойлерами. Двигатель объемом 3,9 литров развивает 720 л.с. и крутящий момент в 770 Нм.

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Максимальная скорость – 340 км в час, а первую сотню суперкаров разменивает за 2,85 секунды. Эта машина до попадания на аукцион проехала всего 7800 миль (12500 км).

Угнанные машины продают на страховых аукционах часто. Если бывшие владельцы отказываются от них, то страховая продает такую машину на аукционе. Цена угнанных машин обычно больше, чем битых.