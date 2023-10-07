Новий власник зможе зареєструвати машину та цілком легально користуватись.

На американському автоаукціоні Copart, де в основному продають биті автомобілі після ДТП, деколи трапляються і цілі машини. Наприклад, 21 вересня 2023 року тут продали викрадену Ferrari 488 Pista 2020 року випуску.

Зовні вона не пошкоджена, от лише VIN-код перебитий. Ринкова ціна такої “тачки” у США – $729 648, однак покупець сторгував її за половину вартості – $355 000. Цікаво, що страхова компанія оцінила вартість відновлення машини всього у шість тисяч доларів – дрібниці для такої машини.

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Продана на “Копарті” Ferrari 488 Pista пофарбована у матовий сірий колір з жовтими спойлерами. Двигун об’ємом 3,9 літра розвиває 720 к.с. та крутний момент у 770 Нм.

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Максимальна швидкість – 340 км на годину, а першу сотню суперкар розмінює за 2,85 секунди. Ця машина до потрапляння на аукціон проїхала всього 7 800 миль (12 500 км).

Викрадені машини продають на страхових аукціонах часто. Якщо колишні власники відмовляються від них, страхова продає таку машину на аукціоні. Ціна викрадених машин зазвичай більша, аніж битих.