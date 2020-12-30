Музыкальный инструмент работы мастера XVIII века Иеронима Амати стоит гораздо больше электрокара, на который позарился злоумышленник. А учитывая редкость, скрипка считается бесценной.

Электрокары Tesla являются лакомой добычей для угонщиков, хотя во многих случаях электроника оказывается умнее злоумышленников и они оказываются за решеткой. В этом же случае вору повезло, поскольку он получил ключ от машины, поэтому смог уехать на ней без взлома. Вместе со скрипкой, о ценности которой злоумышленник вряд ли знал.

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Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Предприниматель Роуленд Вайнштейн получил от владельца скрипку Иеронима Амати, датированную 1710 годом, для перемещения ее в хранилище. По дороге в хранилище он заскочил домой, оставив скрипку в припаркованной возле дома Tesla. На свою беду он не заметил, как из его кармана выпал цифровой ключ от машины. Это позволило злоумышленнику без труда завладеть электрокаром и хотя Вайнштейн находился в доме лишь несколько минут, от его машины и скрипки не осталось и следа.

Раритетная 310-летняя скрипка, изготовленная в XVIII веке итальянским мастером, оценивается в 700-900 тысяч долларов. Музыкальный инструмент был застрахован, однако и владелец и Вайнштейн волнуются, что похититель может избавиться от скрипки, не осознавая ее ценности. Вайнштейн объявил награду в размере 25 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении скрипки, а к расследованию дела присоединилось даже Федеральное бюро расследований.

Фото: скрипка Иеронима Амати / Los Angeles Times