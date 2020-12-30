Музичний інструмент роботи майстра XVIII століття Ієроніма Аматі коштує набагато більше за електрокар, на який зазіхнув зловмисник. А зважаючи на рідкість, скрипка вважається безцінною.

Електрокари Tesla є ласою здобиччю для викрадачів, хоча у багатьох випадках електроніка виявляється розумнішою за зловмисників і вони опиняються за ґратами. У цьому ж випадку крадію пощастило, оскільки він отримав ключ від машини, тож зміг поїхати на ній без злому. Разом зі скрипкою, про цінність якої зловмисник навряд чи знав.

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Інцидент трапився у Лос-Анджелесі. Підприємець Роуленд Вайнштейн отримав від власника скрипку Ієроніма Аматі, датовану 1710 роком, для переміщення її у сховище. Дорогою до сховища, він заскочив додому, залишивши скрипку в припаркованій біля будинку Tesla. На свою біду він не помітив, як з його кишені випав цифровий ключ від машини. Це дозволило зловмиснику без зусиль заволодіти електрокаром і хоча Вайнштейн перебував у будинку лише кілька хвилин, від його машини та скрипки не залишилось і сліду.

Раритетна 310-річна скрипка, виготовлена ​​в XVIII столітті італійським майстром, оцінюється у 700-900 тисяч доларів. Музичний інструмент був застрахований, однак і власник і Вайнштейн хвилюються, що викрадач може позбутись скрипки, не усвідомлюючи її ціності. Вайнштейн оголосив нагороду в розмірі 25 тисяч доларів за будь-яку інформацію про місцезнаходження скрипки, а до розслідування справи приєдналось навіть федеральне бюро розлідувань.

Фото: скрипка Ієроніма Аматі / Los Angeles Times