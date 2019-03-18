Несмотря на это, злоумышленники были задержаны полицией на гибридной Toyota Prius.

По информации патрульной полиции Киева, 18 марта 2019 года около двух часов ночи во время патрулирования Дарницкого района возле дома на улице Драгоманова внимание полицейских привлек автомобиль Volkswagen Golf GTI с выключенными габаритными фарами. Водитель автомобиля, увидев патрульное авто, сделал резкий маневр и пытался скрыться в дворах. Однако это ему не удалось – за несколько десятков метров "Гольф" остановился в тупике. Из машины выскочили двое мужчин и начали бежать. Полицейские начали преследовать беглецов и догнали пассажира.

При осмотре "Фольксвагена" патрульные обнаружили три колеса, два из которых мужчины украли из автомобиля "Хонда", который был припаркован в соседнем дворе. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила владельца транспортного средства и приняла от него заявление о совершении преступления.

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Подозреваемым в краже оказался 30-летний киевлянин. У вора обнаружили и изъяли перчатки, домкрат и ключи для шиномонтажа. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Оперативники устанавливают личность второго подозреваемого в краже.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что киевские водители создают пробки на тротуарах.