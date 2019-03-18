Незважаючи на це, зловмисники були затримані поліцією на гібридній Toyota Prius.

За інформацією Патрульної поліції Києва, 18 березня 2019 року близько другої години ночі під час патрулювання Дарницького району біля будинку на вулиці Драгоманова увагу поліцейських привернув автомобіль Volkswagen Golf GTI із вимкненими габаритними ліхтарями. Водій автомобіля, побачивши патрульне авто, зробив різкий маневр та намагався сховатися у дворах. Однак це йому не вдалося - за декілька десятків метрів “Гольф” зупинився у тупику. Із машини вискочили двоє чоловіків та почали бігти. Поліцейські почали переслідувати втікачів та наздогнали пасажира.

Під час огляду «Фольксвагена» патрульні виявили три колеса, два із яких чоловіки викрали з автомобіля «Хонда», що був припаркований у сусідньому дворі. На місці події слідчо-оперативно група встановила власника транспортного засобу та прийняла від нього заяву про скоєння злочину.

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Підозрюваним у крадіжці виявився 30-річний киянин. У злодія виявили та вилучили рукавички, домкрат і ключі для шиномонтажу. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Оперативники встановлюють особу другого підозрюваного у крадіжці.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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