Социальные сети стали мощным инструментом маркетинга, что вполне закономерно, учитывая, что все мы проводим много времени в Интернете. Однако, популярная в поколение Z платформа TikTok все еще остается мало разведанной территории для автопроизводителей.

Одним из немногих автопроизводителей, имеющих аккаунт на TikTok является Chevrolet и американский бренд уже начал собирать урожай с этого поля.

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Поколение Z или зуммеров (от zoom – увеличение изображения на тачскрин) – это люди в возрасте до 25 лет, поэтому производители товаров по несколько десятков тысяч долларов, как автомобили, не считают аудиторию TikTok своей целевой. Но Chevrolet видит здесь потенциал.

На этой ноте американский бренд сотрудничал с певцом Бреланд для рекламы Silverado. Ролик, размещенный на TikTok, на самом деле является переработкой его хита 2020 My Truck. Если вы не знаете, кто такой Бреланд, скорее всего, вам больше 25 лет и TikTok не ваша соцсеть. Молодой певец в стиле кантри-хоп еще не выпустил дебютный альбом, но стал настоящей сенсацией с вышеупомянутым синглом.

Оригинальный клип на композицию My Truck только на YouTube собрал почти 40 миллионов просмотров. Это песня о любви человека к своему надежному грузовику, причем в клипе речь идет именно о Chevrolet, поэтому американский автопроизводитель просто не мог не заметить это музыкальное видео.

В новом, переработанном клипе используют уже новенькие Silverado, в трех комплектациях: Silverado LT Trail Boss, LT Trail Boss Midnight Edition и Silverado Custom. Вряд ли среди тиктокеров есть много людей, которые могут себе позволить такую ​​машину сегодня, однако эта реклама работает на перспективу. На TikTok клип собрал более 665 тысяч просмотров и через несколько лет часть зрителей, возможно, станет клиентами Chevrolet.

Оригинальный клип: