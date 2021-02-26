Соціальні мережі стали потужним інструментом маркетингу, що цілком закономірно, враховуючи, що всі ми проводимо багато часу в Інтернеті. Проте, популярна у покоління Z платформа TikTok все ще залишається мало розвіданою територією для автовиробників.

Одним із небагатьох автовиробників, що мають акаунт на TikTok є Chevrolet і американський бренд вже почав збирати врожай з цього поля.

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Покоління Z або зумерів (від zoom – збільшення зображення на тачскріні) – це люди віком до 25 років, тому виробники товарів за кілька десятків тисяч доларів, як автомобілі, не вважають аудиторію TikTok своєю цільовою. Але Chevrolet бачить тут потенціал.

На цій ноті американський бренд співпрацював зі співаком Бреландом для реклами Silverado. Ролик, розміщений на TikTok, насправді є переробкою його хіта 2020 року My Truck. Якщо ви не знаєте, хто такий Бреланд, скоріш за все, вам більше 25 років і TikTok не ваша соцмережа. Молодий співак у стилі кантрі-хоп ще не випустив дебютний альбом, але став справжньою сенсацією з вищезгаданим синглом.

Оригінальний кліп на композицію My Truck лише на YouTube зібрав майже 40 мільйонів переглядів. Це пісня про любов людини до своєї надійної вантажівки, причому у кліпі мова йде саме про Chevrolet, тож американський автовиробник просто не міг не помітити це музичне відео.

У новому, переробленому кліпі використовують вже новенькі Silverado, в трьох комплектаціях: Silverado LT Trail Boss, LT Trail Boss Midnight Edition та Silverado Custom. Навряд чи серед тіктокерів є багато людей, які можуть собі дозволити таку машину сьогодні, однак ця реклама працює на перспективу. На TikTok кліп зібрав більше 665 тисяч переглядів і через кілька років частина глядачів, можливо, стане клієнтами Chevrolet.



Оригінальний кліп: